Dispozitiv de indepartat murdaria - fara functia de comutator, mare, 100
Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Presiune (bar)
|max. 300
|Temperatură (°C)
|max. 85
|Dimensiune duză ( )
|100
|Dimensiune
|mare
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5