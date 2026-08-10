Dispozitiv de indepartat murdaria - fara functia de comutator, mare, 100

Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 300
Presiune (bar) max. 300
Temperatură (°C) max. 85
Dimensiune duză ( ) 100
Dimensiune mare
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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