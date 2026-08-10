Duza cu 3 pozitii 033 numai pentru inlocuire, 033
Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.
Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Comutare comodă între jetul ascuțit de înaltă presiune (0°), jetul evantai de înaltă presiune (25°) sau jetul evantai de joasă presiune (40°). Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Dimensiune duză ( )
|33
|Temperatură (°C)
|max. 80
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3