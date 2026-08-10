Duza cu 3 pozitii 033 numai pentru inlocuire, 033

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Comutare comodă între jetul ascuțit de înaltă presiune (0°), jetul evantai de înaltă presiune (25°) sau jetul evantai de joasă presiune (40°). Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 300
Dimensiune duză ( ) 33
Temperatură (°C) max. 80
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
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Created with AI (artificial intelligence)

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