Duză gaz de evacuare
Duză pentru gaze de evacuare (conexiune ovală, diametru 157 mm) pentru conectarea la curățătorul de înaltă presiune pentru apă caldă. Cu deviator de tiraj pentru conectarea tubului de fum. Pentru diametrul tubului de fum până la 200 mm.
Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|200
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1