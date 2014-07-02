Duză gaz de evacuare

Duză pentru gaze de evacuare (conexiune ovală, diametru 157 mm) pentru conectarea la curățătorul de înaltă presiune pentru apă caldă. Cu deviator de tiraj pentru conectarea tubului de fum. Pentru diametrul tubului de fum până la 200 mm.

Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea țevii de gaz (adaptor pentru arzătoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 200
Greutate cu ambalaj (kg) 2,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova