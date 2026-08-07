Duza pentru abur 50°
Duza jet de aburi cu jet de ventilator 50º. Pentru curatarea si decongelarea in etapa de aburi. Pentru nisip si pietris de decongelare, material de cofraj de dezghetare sau vehicule de deparafinare.
Duza jet de aburi cu jet de ventilator 50º. Pentru curatarea si decongelarea in etapa de aburi. Pentru nisip si pietris de decongelare, material de cofraj de dezghetare sau vehicule de deparafinare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune duză (mm)
|1,5
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2