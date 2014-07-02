Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x in fata 3x30°, 16 mm
Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
Duza de curatare a tevii cu filet interior, cu diametrul de 16 mm. Duza are diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Cele trei jeturi prin duza sunt inclinate la un unghi de 30º pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Duza de curatare a tevii cu racord R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|16
|Dimensiune duză ( )
|65
|Filet
|R 1/8"