Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm

Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.

Duza de curatare a tevii cu filet interior, cu diametrul de 30 mm. Duza are diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Cele trei jeturi prin duza sunt inclinate la un unghi de 30º pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Duza de curatare a tevii cu racord R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 30
Dimensiune duză ( ) 70
Filet R 1/8"
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
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Created with AI (artificial intelligence)

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