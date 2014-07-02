Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm
Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
Duza de curatare a tevii cu filet interior, cu diametrul de 30 mm. Duza are diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Cele trei jeturi prin duza sunt inclinate la un unghi de 30º pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Duza de curatare a tevii cu racord R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|30
|Dimensiune duză ( )
|70
|Filet
|R 1/8"
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1