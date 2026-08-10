Duză pentru curățarea conductelor D30/090

Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.

Freza inovatoare și puternică pentru murdărie pentru curățarea țevilor (Ø 30 mm) combină avantajele unei freze pentru murdărie cu proprietățile duzelor pentru curățare a țevilor. Jetul ascuțit rotativ al duzei rotative este înclinat înspre înainte și elimină chiar și cea mai persistentă murdărie. Cele trei jeturi, care sunt înclinate înspre înapoi la un unghi de 30°, asigură mișcarea necesară spre înainte și garantează o manevrare ușoară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 30
Dimensiune duză ( ) 90
Filet R 1/8"
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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