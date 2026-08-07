Duză rotativă mare 045, mare, 045

Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.

Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ cu performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru durata indelungata de viata. Date suplimentare: max. 300 bari, 30 MPa, 85ºC.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 300
Presiune (bar) max. 300
Temperatură (°C) max. 85
Dimensiune duză ( ) 45
Dimensiune mare
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
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Created with AI (artificial intelligence)

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