Filtru de apă, 100 μm, R 1"
Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60ºC. Se conectează la curățitorul cu presiune ridicată. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".
Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60ºC. Se conectează la curățitorul cu presiune ridicată. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Racord apa (toli)
|1″
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4