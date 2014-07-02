Filtru plat Kaercher -rezerva
Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Caracteristici si beneficii
Fabricat din material din fibre celulozice
- Foarte ieftin de întreținut.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitate (Bucată)
|1
|Clasa praf
|L / M
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|140 x 57 x 240
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea prafului uscat și a murdăriei grosiere (codificare cu culoarea verde)
- Certificat pentru clasele de praf M și L