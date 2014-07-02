Filtru plat Kaercher -rezerva

Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Caracteristici si beneficii
Fabricat din material din fibre celulozice
  • Foarte ieftin de întreținut.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitate (Bucată) 1
Clasa praf L / M
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 140 x 57 x 240

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru aspirarea prafului uscat și a murdăriei grosiere (codificare cu culoarea verde)
  • Certificat pentru clasele de praf M și L
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Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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