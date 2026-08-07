FR 30

Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 300
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 2,7
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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