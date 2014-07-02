FR 30 Me

O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.

Curatitorul de suprafete FR 30 ME, de inalta calitate, rezistent la apa fierbinte, are o carcasa din otel inoxidabil si o latime de lucru de 300 mm; este ideal pentru curatarea interioarelor, ex. in industria alimentara. Se caracterizeaza prin rulmenti din ceramica dubla, rotite cu ax fara marcaj si racord integrat de furtun de aspirare pentru indepartarea apei de pulverizare. Date tehnice: max. 250 bari, 1300 l/h, 85ºC. Setul de duze trebuie ordonat separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 300
Filet de racordare M 18
Culoarea argintiu
Greutate cu ambalaj (kg) 5,2
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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