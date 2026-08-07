Fr Classic
Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari.
FR Classic este modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare sau exterioare fara stropi de apa. Aceasta masina are o presiune de lucru impresionanta de pana la 150 bari si un debit de apa de 600 de litri pe ora la 40°C. Observatie: kitul de duze trebuie comandat separat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru (mm)
|300
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1