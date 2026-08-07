Fr Classic

Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari.

FR Classic este modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare sau exterioare fara stropi de apa. Aceasta masina are o presiune de lucru impresionanta de pana la 150 bari si un debit de apa de 600 de litri pe ora la 40°C. Observatie: kitul de duze trebuie comandat separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru (mm) 300
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate (kg) 1,6
Greutate cu ambalaj (kg) 2,1
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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