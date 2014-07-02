FRV 30

Datorită aspirării integrate şi automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curăţare a suprafeţelor şi mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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