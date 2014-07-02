Furtun de aspirare pentru conducte de tevi
Furtun de aspiratie pentru conexiunea pompelor de pututi abisiniane sau conducte de tevi pe partea aspiratiei. Pentru automate si instalatii de apa menajera.
Furtun in spirala, rezistent la vid, gata de utilizare, 3/4", 0,5 m pentru uz general. Adecvat pentru conectarea la partea de aspirare a pompelor cu presiune ridicata pentru uz domestic. Furtunul de aspirare are filet de racord de 1" (33,3 mm) la ambele capete. Deosebit de flexibil pentru reducerea substantiala a zgomotului in instalatiile permanente. Nota: Furtunul de aspirare nu trebuie sa fie utilizat ca furtun de presiune!
Caracteristici si beneficii
Cuplaj rezistent la vid al pompei la puturi abisiniene si conducte
- La conectarea unei pompe de apa menajera, acest furtun poate fi utilizat ca un cuplaj flexibil la partea de aspirare, pentru a realiza astfel o legatura intre pompa si sistemul de conducte, si impiedica de asemenea transferul de zgomot.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|0,6
|Diametru
|3/4″
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|600 x 50 x 50
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.