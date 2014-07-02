Infiletare duze / Stut suruburi
Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.
Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1