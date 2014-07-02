Infiletare duze / Stut suruburi

Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.

Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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