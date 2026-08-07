Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2

Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).

Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor la o presiune de până la 220 bar (racord filetat pentru duza R 1/8).

Caracteristici si beneficii
Furtun foarte flexibil de inalta presiune cu capac exterior de cauciuc si otel impletit
  • Manipulare ideala pentru curatarea conductelor - spatiile inchise sunt usor de gestionat.
  • Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu.
  • Rezistent la o presiune de pana la 250 bari.
Conexiune: 1/8"
  • Compatibil cu duzele de curatare a conductei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 250
Filet de racordare EASY!Lock
Lungime (m) 10
Greutate cu ambalaj (kg) 1,9

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