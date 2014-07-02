Lama de curatare din cauciuc pentru duza de ferestre

Insertie din cauciuc pentru instrumente de spalat geamul cu cusaturi.

Insertia din cauciuc pentru curatitorul de geamuri cu abur poate fi inlocuita. Pentru curatarea perfecta a suprafetelor de fiecare data.

Caracteristici si beneficii
Insertie de cauciuc
  • Pentru inlocuirea insertiei de cauciuc cu duze pentru fereastra, in cazul in care este uzata
  • Curatare fara urme

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea gri
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 100 x 7
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
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Created with AI (artificial intelligence)

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