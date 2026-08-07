Cu profilul patentat al duzei de putere Kärcher pentru creșterea performanței de curățare cu aproximativ 40%, lancea noastră de pulverizare PowerControl 038 convinge ca o alternativă la aparatele cu funcție de servocomandă. Puteţi adapta performanţa de curăţare la sarcina reală fără a întrerupe lucrul utilizând sistemul de reglare infinit variabilă a presiunii. Agenţii de curăţare sunt aplicaţi prin modul special de presiune joasă, în timp ce unghiul optim de lucru este selectat utilizând sistemul integrat de regalare a nivelului de pulverizare. Butonul de comandă se află la îndemână și este foarte ușor de acționat.