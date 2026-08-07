Lance de pulberizare cu regulator de presiune 038
Reglarea infinit variabilă a presiuni în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.
Cu profilul patentat al duzei de putere Kärcher pentru creșterea performanței de curățare cu aproximativ 40%, lancea noastră de pulverizare PowerControl 038 convinge ca o alternativă la aparatele cu funcție de servocomandă. Puteţi adapta performanţa de curăţare la sarcina reală fără a întrerupe lucrul utilizând sistemul de reglare infinit variabilă a presiunii. Agenţii de curăţare sunt aplicaţi prin modul special de presiune joasă, în timp ce unghiul optim de lucru este selectat utilizând sistemul integrat de regalare a nivelului de pulverizare. Butonul de comandă se află la îndemână și este foarte ușor de acționat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
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