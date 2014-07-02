Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1550 mm, rotativ
Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune maximă de lucru (bar)
|300
|Lungime (mm)
|1550
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Mâner
|rotativ
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4