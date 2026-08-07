Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ
Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune maximă de lucru (bar)
|300
|Lungime (mm)
|840
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Mâner
|rotativ
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
Video
Masini compatibile
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600