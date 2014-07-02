Lance de spumare, 1200 l/h -

teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.

Teava de spuma scurta, la indemana, cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. teava de spuma Karcher este ideala pentru masini de curatare datorita designului sau compact. Caracterisici suplimentare: Conector rotativ (M 22 x 1,5) si dozare de detergent variabil prin control al tevii.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) max. 1200
Presiunea maximă (bar) 180
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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