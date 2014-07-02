Lance de spumare, 1200 l/h -
teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.
Teava de spuma scurta, la indemana, cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. teava de spuma Karcher este ideala pentru masini de curatare datorita designului sau compact. Caracterisici suplimentare: Conector rotativ (M 22 x 1,5) si dozare de detergent variabil prin control al tevii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|max. 1200
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7