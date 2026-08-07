Lance de spumare Advanced
Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.
Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru.Duza de spumare Kärcher este ideală pentru curățarea vehiculelor datorită designului său compact. Opțiuni suplimentare: Cuplă rotativă (M 22 x 1,5) și dozaj variabil al detergentului prin intermediul butonului de comandă de pe lance
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune duză ( )
|42
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8