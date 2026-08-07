Lance de spumare Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350—600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.

Atunci când este utilizată împreună cu detergentul nostru RM 838 VehiclePro Foam Cleaner, noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1 va reduce consumul de agent de curățare cu aproximativ 50% în viitor. Este conceput pentru aparate de curățat cu înaltă presiune fără funcția Servo Control și cu un debit de 350 până la 600 litri pe oră și impresionează prin calitatea excelentă a spumei, manevrabilitate simplă și materiale de înaltă calitate, cum ar fi corpul de bază din alamă, care asigură, de asemenea, o durată lungă de viață. Dozajul precis poate fi reglat în trei etape folosind o placă integrată, care, de asemenea, previne în mod eficient reglarea accidentală. Recipientul pentru agentul de curățare robust și ergonomic, care este, de asemenea, foarte stabil datorită formei sale, are o deschidere mare de umplere, un fir multi-start, astfel încât să poată fi înlocuit rapid și o opțiune suplimentară de prindere pe gât.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 350 - 600
Dimensiune duză ( ) 38
Presiunea maximă (bar) 300
Dozare (%) 1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l) 1
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8

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