Atunci când este utilizată împreună cu detergentul nostru RM 838 VehiclePro Foam Cleaner, noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1 va reduce consumul de agent de curățare cu aproximativ 50% în viitor. Este conceput pentru aparate de curățat cu înaltă presiune fără funcția Servo Control și cu un debit de 350 până la 600 litri pe oră și impresionează prin calitatea excelentă a spumei, manevrabilitate simplă și materiale de înaltă calitate, cum ar fi corpul de bază din alamă, care asigură, de asemenea, o durată lungă de viață. Dozajul precis poate fi reglat în trei etape folosind o placă integrată, care, de asemenea, previne în mod eficient reglarea accidentală. Recipientul pentru agentul de curățare robust și ergonomic, care este, de asemenea, foarte stabil datorită formei sale, are o deschidere mare de umplere, un fir multi-start, astfel încât să poată fi înlocuit rapid și o opțiune suplimentară de prindere pe gât.