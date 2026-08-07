Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700–800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.

Manopera de înaltă calitate și utilizarea componentelor robuste, cum ar fi corpul de bază din alamă, garantează o durată lungă de viață pentru noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 2. Aparatul este proiectat pentru aparate de curățat cu înaltă presiune care au un debit de 700 până la 800 de litri pe oră și nu dispun de funcția noastră Servo Control, însă impresionează prin calitatea excepțională a spumei. În același timp, consumul de agent de curățare va fi redus cu aproximativ jumătate atunci când utilizați RM 838 VehiclePro Foam Cleaner. O placă integrată permite reglarea precisă în trei etape a dozei și elimină posibilitatea reglării accidentale. În plus, recipientul stabil, robust și ergonomic pentru agentul de curățare este, de asemenea, foarte ușor de umplut datorită gurii largi și poate fi înlocuit rapid.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 700 - 800
Dimensiune duză ( ) 45
Presiunea maximă (bar) 300
Dozare (%) 1 - 2 - 4
Capacitate rezervor (l) 1
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8

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