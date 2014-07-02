Lance flexibilă, 1050 mm

Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.

Teava flexibila de 1050 cm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideal pentru curatarea zonelor greu accesibile, de ex. canale de scurgere, acoperisuri de masini, sasiuri sau arcuri de roti.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune maximă de lucru (bar) 210
Lungime (mm) 1050
Temperatură (°C) max. 150
Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 1,4
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova