Lance flexibilă, 1050 mm
Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.
Teava flexibila de 1050 cm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideal pentru curatarea zonelor greu accesibile, de ex. canale de scurgere, acoperisuri de masini, sasiuri sau arcuri de roti.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune maximă de lucru (bar)
|210
|Lungime (mm)
|1050
|Temperatură (°C)
|max. 150
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4