PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m
Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).
Furtunul flexibil de presiune ridicata de 20 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord cu filet pentru duza R 1/8).
Caracteristici si beneficii
Furtun foarte flexibil de inalta presiune din PVC
- Manipulare foarte usoara si optima.
- Rezistent la o presiune de pana la 120 bari.
Conexiune: 1/8"
- Compatibil cu duzele de curatare a conductei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|140
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Lungime (m)
|20
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,7