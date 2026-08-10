PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m

Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).

Furtunul flexibil de presiune ridicata de 20 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord cu filet pentru duza R 1/8).

Caracteristici si beneficii
Furtun foarte flexibil de inalta presiune din PVC
  • Manipulare foarte usoara si optima.
  • Rezistent la o presiune de pana la 120 bari.
Conexiune: 1/8"
  • Compatibil cu duzele de curatare a conductei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 140
Filet de racordare EASY!Lock
Lungime (m) 20
Greutate cu ambalaj (kg) 1,7
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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