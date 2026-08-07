PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon
Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).
Caracteristici si beneficii
Perie rotativa de spalare actionata cu apa
- Nu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei.
- Constructie compacta si usoara.
Par de nailon
- Suprafetele sunt protejate.
Efect ridicat de curatare mecanica datorita rotatiei
- Performanţă excepțională de curăţare
- Cerere de timp mai mica comparativ cu periile de spalare standard.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|1000 - 1300
|Material
|Nailon
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|300 x 200 x 100