PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon

Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).

Caracteristici si beneficii
Perie rotativa de spalare actionata cu apa
  • Nu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei.
  • Constructie compacta si usoara.
Par de nailon
  • Suprafetele sunt protejate.
Efect ridicat de curatare mecanica datorita rotatiei
  • Performanţă excepțională de curăţare
  • Cerere de timp mai mica comparativ cu periile de spalare standard.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 1000 - 1300
Material Nailon
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 200 x 100
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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