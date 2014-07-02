PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon
Peria de spălare rotativî îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80ºC. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibila).
Caracteristici si beneficii
Perie rotativa de spalare actionata cu apa
- Nu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei.
- Constructie compacta si usoara.
Se ataseaza pe lancea de pulverizare (conector M18 x 1,5)
- Simpla si solida.
Par de nailon
- Suprafetele sunt protejate.
Efect ridicat de curatare mecanica datorita rotatiei
- Performanţă excepțională de curăţare
- Cerere de timp mai mica comparativ cu periile de spalare standard.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|500 - 800
|Material
|Nailon
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1