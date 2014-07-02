Perie cilindrica alba, foarte moale, Alb, 350 mm
Perie cilindrica, foarte moale, alba. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida: 0,3 mm grosime, 20 mm lungime.
Perie cilindrica (foarte moale, alba) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura, lungime de 350 mm. Adecvata pentru utilizarea normala si pardoseli sensibile. Peri: poliamida, 0,3 mm grosime, 20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Lungime (mm)
|350
|Grad de duritate
|foarte moale
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9