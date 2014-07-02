Perie cilindrica alba, Moale, Alb, 300 mm
Perie cilindrica, moale, alba. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistent la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.
Perie cilindrica (moale, alba) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura, lungime de 300 mm. Adecvata pentru utilizarea normala si pardoseli sensibile. Peri: polipropilena, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Lungime (mm)
|300
|Grad de duritate
|Moale
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3