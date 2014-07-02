Perie cilindrica verde, dur, verde, 350 mm

Perie cilindrica, dura, verde. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor deosebit de murdare si pentru curatare simpla. Peri: Poliamida cu carbid de silicon: 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.

Perie cilindrica (dura, verde) cu mecanism cu roata stelata, rezistenta la uzura, lungime de 350 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Adecvata numai pentru pardoseli non-sensibile. Peri: poliamida cu carbid de silicon. 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea verde
Lungime (mm) 350
Grad de duritate dur
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
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Created with AI (artificial intelligence)

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