Perie cilindrica verde, dur, verde, 350 mm
Perie cilindrica, dura, verde. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor deosebit de murdare si pentru curatare simpla. Peri: Poliamida cu carbid de silicon: 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.
Perie cilindrica (dura, verde) cu mecanism cu roata stelata, rezistenta la uzura, lungime de 350 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Adecvata numai pentru pardoseli non-sensibile. Peri: poliamida cu carbid de silicon. 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|verde
|Lungime (mm)
|350
|Grad de duritate
|dur
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9