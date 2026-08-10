Perie disc, mijlocii, 450 mm, mediu, rosu, 450 mm

Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 450 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.

Perie disc (duritate medie, de culoare rosie), diametru 450 mm. Adecvata pentru utilizare normala si pardoseli sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea rosu
Grad de duritate mediu
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 3,5
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Created with AI (artificial intelligence)

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