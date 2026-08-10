Perie disc, mijlocii, 450 mm, mediu, rosu, 450 mm
Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 450 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.
Perie disc (duritate medie, de culoare rosie), diametru 450 mm. Adecvata pentru utilizare normala si pardoseli sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|rosu
|Grad de duritate
|mediu
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,5