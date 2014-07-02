Perie rolă roșie completă, mediu, rosu, 400 mm
Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 400 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: Polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.
Perie cilindrica (medie-dura, rosie) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura, lungime de 400 mm. Adecvata pentru utilizarea normala si pardoseli sensibile. Peri: polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|rosu
|Lungime (mm)
|400
|Grad de duritate
|mediu
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1