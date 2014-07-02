Perie rolă roșie completă, mediu, rosu, 400 mm

Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 400 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: Polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.

Perie cilindrica (medie-dura, rosie) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura, lungime de 400 mm. Adecvata pentru utilizarea normala si pardoseli sensibile. Peri: polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea rosu
Lungime (mm) 400
Grad de duritate mediu
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1
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Created with AI (artificial intelligence)

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