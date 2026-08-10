Perie rolă verde - BR 65, dur, verde, 638 mm

Perie cilindrica, aspra, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.

Perie cilindrica (dura, verde) cu mecanism cu roata stelata, rezistenta la uzura, lungime de 638 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Peri: poliamida cu carbid de silicon. 0,6 mm grosime, 20 mm lungime. Adecvat pentru capul de perie R 65.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea verde
Lungime (mm) 638
Grad de duritate dur
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 2,3
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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