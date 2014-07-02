Perie stavilar cilindric portocaliu (cul, cu peri inegali, portocaliu, 400 mm
inalt / jos rosu, 400 mm
Perie cilindrica (superioara-inferioara, medie-dura, portocalie) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura si lungimi variate de peri, lungime de 400 mm. Pentru curatarea pardoselilor puternic structurate si a rosturilor profunde. Peri: poliamida, 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|portocaliu
|Lungime (mm)
|400
|Tip perie
|cu peri inegali
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1