Prefiltru pompă, mare

Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.

Prefiltrul pompei este potrivit pentru toate pompele obișnuite de grădină, pompele electronice de rapel și pompele de uz casnic cu filet de conectare G1 (33,3 mm) - în special dispozitive fără filtre integrate cu un debit de până la 6.000 l/h. Prefiltrul protejează pompa în mod eficient împotriva particulelor de murdărie și nisip, sporind astfel durata de funcționare a acesteia. Filtrul poate fi îndepărtat fără efort pentru curățare. Dimensiunea ochiurilor filtrului fin este de 250 um (0,25 mm). Principiul radial de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură o asamblare cu ușurință și o sigilare extrem de sigură care garantează funcționarea fără probleme a pompei.

Caracteristici si beneficii
Filtru detașabil
  • Filtrul poate fi curățat sub apă și poate fi reutilizat.
Prefiltru pompe, mare
  • Pentru pompe cu un debit de apă de până la 6.000 l/h.
Prefiltru
  • Pentru protecție suplimentară a pompei împotriva murdăriei sau a nisipului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiuni Până la 6000 l/h dimensiune plasă: 250 μm (0,25 mm)
Presiune (bar) 8
Dimensiunea plasei (mm) 0,25
Dimensiune filet G1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 120 x 220 x 316

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Asigură protecția pompei submersibile împotriva particulelor de murdărie grosieră.
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Created with AI (artificial intelligence)

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