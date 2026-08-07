Rubber lip
Racletă din cauciuc pentru duza pentru geamuri a aparatului de curăţat cu abur.
Racleta de cauciuc pentru aparatul de curățare a geamurilor cu aburi poate fi înlocuită. Pentru suprafețe curate perfect curate de fiecare dată.
Caracteristici si beneficii
Insertie de cauciuc
- Pentru inlocuirea insertiei de cauciuc cu duze pentru fereastra, in cazul in care este uzata
- Curatare fara urme
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|gri
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|257 x 21 x 9
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi