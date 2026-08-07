Rubber lip

Racletă din cauciuc pentru duza pentru geamuri a aparatului de curăţat cu abur.

Racleta de cauciuc pentru aparatul de curățare a geamurilor cu aburi poate fi înlocuită. Pentru suprafețe curate perfect curate de fiecare dată.

Caracteristici si beneficii
Insertie de cauciuc
  • Pentru inlocuirea insertiei de cauciuc cu duze pentru fereastra, in cazul in care este uzata
  • Curatare fara urme

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea gri
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 257 x 21 x 9
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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