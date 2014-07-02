Set carpe 5 buc.
Fara scame, aspirare puternica si durabila: 5 carpe inguste de podea din bumbac de inalta calitate.
Fara scame, puternic absorbante si durabile: Cele 5 carpe foarte mari de pardoseala din bumbac de inalta calitate sunt adecvate pentru utilizarea in legatura cu doze standard de podea ale aparatelor Kärcher de curatare cu aburi. Carpele robuste de curatare sunt pur si simplu fixate pe duzele de podea. Pentru o curatare eficienta a pardoselilor de ceramica, piatra naturala, linoleum si PVC.
Caracteristici si beneficii
Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate
- Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
- Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|480 x 270 x 5
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Domenii de intrebuintare
- Podele dure