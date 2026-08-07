Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS C

Kit de fixare a unui tambur complet automat pentru furtun pentru aparatele HDS din clasa Compact. Instalare simplă, toate funcțiile unității sunt accesibile. Oferă un confort maxim atunci când derulezi și strângi furtunul HP. Conține: tambur automat pentru furtun, furtun HP și toate componentele de conectare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 30

Scope of supply

  • Tambur furtun
  • Furtun de înaltă presiune și racordare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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