Set de fixare tambur automat pentru furtun HDS M/S
Tambur de furtun automat ca set complet de fixare, usor de montat. Adecvat pentru clasa super si medie HDS. Pentru confort maxim, indoirea si derularea furtunului de presiune ridicata.
Cilindrul cu furtun automat ofera confort maxim la rularea si derularea furtunului de presiune ridicata. Acesta este adecvat pentru clasa HDS medie si super si este foarte usor de montat datorita setului complet de accesorii practice. Acesta retine toate functiile dispozitivului. Cilindrul cu furtun poate fi demontat confortabil pentru transport. Setul de accesorii contine un cilindru de furtun automat, un furtun de presiune ridicata, precum si toate piesele de conectare necesare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|32,5
Scope of supply
- Tambur furtun
- Furtun de înaltă presiune și racordare