Set de monitorizare flacari pentru HDS M/S
Mai multa siguranta datorita sistemului de monitorizare a flacarii ABS HDS M/S: Un senzor de lumina monitorizeaza flacara arzatorului. Alimentarea cu combustibil se intrerupe automat daca flacara se stinge.
Mai multa siguranta datorita sistemului de monitorizare a flacarii ABS HDS M/S: Un senzor de lumina monitorizeaza flacara arzatorului. Alimentarea cu combustibil se intrerupe automat daca flacara se stinge.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3