Set Inno Foam
Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
Set de spuma Inno - sistem inovator de spuma cu presiune ridicata pentru curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si presiune HDS sau dezinfectie. Tija dubla cu duza de spuma si jet de presiune ridicata pentru clatire. Seturile de duze pot fi comandate separat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2