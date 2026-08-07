Set Inno Foam

Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.

Set de spuma Inno - sistem inovator de spuma cu presiune ridicata pentru curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si presiune HDS sau dezinfectie. Tija dubla cu duza de spuma si jet de presiune ridicata pentru clatire. Seturile de duze pot fi comandate separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 2
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova