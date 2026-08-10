Stavilar cilindric, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm
450 mm, dur (GRIT), verde, pentru curatarea de baza
Perie cilindrica (verde, aspra) cu mecanism cu roata stelata, rezistent la uzura, lungime de 450 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Numai pentru pardoseli non-sensibile. Peri: poliamida cu carbind de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|verde
|Lungime (mm)
|450
|Grad de duritate
|dur
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3