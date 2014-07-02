Suport lance, montaj pe perete
Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.
Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7