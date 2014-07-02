Suport pivotant acoperitt cu pulbere

Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120º. Otel galvanizat.

Suport ax pentru montarea pe perete a bobinei automate de furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120º. Otel galvanizat. Adecvat pentru 2.639-919.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate cu ambalaj (kg) 2
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova