Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m

Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 40
Temperatură (°C) max. 150
Presiunea maximă (bar) 250
Greutate cu ambalaj (kg) 52

Scope of supply

  • Tambur furtun
Masini compatibile
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova