Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m

Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Tambur automat de furtun pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 20
Temperatură (°C) max. 150
Presiunea maximă (bar) 200
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 13,2

Scope of supply

  • Tambur furtun
Masini compatibile
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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