teava aspirare, DN 35
Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.
Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Material
|Oțel inoxidabil
|Lungime (mm)
|505
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|505 x 37 x 37
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