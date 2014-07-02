teava aspirare, DN 35

Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.

Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard ( ) ID 35
Cantitatea (Bucată) 1
Material Oțel inoxidabil
Lungime (mm) 505
Culoarea argintiu
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 505 x 37 x 37

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