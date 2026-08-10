Trusă de aspirație, 7,0 m

Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.

Furtunul de aspirație de 7 m rezistent, cu filtru de aspirație și diametru de 3/4" este ideal pentru a aspira apa din surse alternative și permite o sigilare sigură datorită principiului de etanșare PerfectConnect. Supapa de retur împiedică apa pompată să curgă înapoi, scurtând timpul de reaspirare. Kitul de aspirație poate fi conectat foarte ușor la partea de aspirație a pompelor de grădină, a pompelor de rapel electronice și a pompelor casnice pentru furnizarea apei în gospodării. Se poate utiliza ca extensie a furtunului de aspirație. Pentru pompele cu filet de conectare G1 (33,3 mm).

Caracteristici si beneficii
Furtun în spirală complet etanș, gata de racordare, cu filtru de aspirare și supapă de sens.
  • Montarea simplă și rapidă la pompă pentru aspirarea apei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 7
Dimensiune filet G1
Diametru 3/4″
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 120 x 380 x 380

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
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Created with AI (artificial intelligence)

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